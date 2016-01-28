Минск, 29 января, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии постановлением №4 от 20 января утвердило размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном 28 января на его официальном сайте.

arageek.com Бюджет прожиточного минимума

Ежемесячный БПМ рассчитан в ценах декабря 2015 и будет действовать в период с 1 февраля по 30 апреля 2016 года. Установлены следующие размеры бюджета прожиточного минимума: в среднем на душу населения — 1,59 131 млн белорусских рублей (по курсу НБРБ на 28.01.2015 составляет $74,5), для трудоспособного населения — 1,75 156 млн «зайчиков»; для пенсионеров — 1, 21 311 млн; для студентов — 1,53 981 млн; для детей в возрасте до 3 лет — 1,0105 млн; для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 1,41 581 млн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1,74 122 млн белорусских рублей

В связи с изменением БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения к пенсиям, некоторые виды пособий и другие социальные выплаты, «привязанные» к БПМ. Больше всего вырастут доплаты «силовикам» (в том числе отставным) и чиновникам.

Как ранее поясняло ведомство Марианны Щёткиной, БПМ «представляет собой стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы».

Постановлением этого же министерства №5 от 20 января установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2015 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2016 года в следующих размерах: трудоспособное население — 3,30 717 млн белорусских рублей; пенсионеры — 2,58 707 млн; студенты — 2,49 516 млн; дети в возрасте до трех лет — 2,8 407 млн; дети в возрасте 3−6 лет — 2,77 361 млн; дети в возрасте 6−18 лет — 2,8193 млн; семья из четырех человек — 2,57 473 млн; молодая семья из трех человек — 2,8218 млн.

«Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава, — отметили в министерстве. — Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является одной из самых бедных стран Европы. Начавшийся в 2014 году социально-экономический кризис никак не повлиял на пребывание у власти Александра Лукашенко и других строителей «рыночного социализма» в отдельно взятой постсоветской республике.