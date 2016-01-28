Казань, 29 января, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Мэр Елабуги Геннадий Емельянов написал официальное заявление в городскую прокуратуру и Федеральную службу безопасности в отношении пользователя социальной сети «ВКонтакте» под ником «Sabrina Korbilova». Чиновник просит провести процессуальную проверку по факту ложного сообщения о подготовке им террористического акта в торговом центре «Эссен» г. Нижнекамск. Письменное заявление вызвано «развернутой в сети Интернет кампании против руководства города», сообщает пресс-служба мэра 28 января.

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«26 января на «деловом вторнике» Геннадий Емельянов озвучил свое намерение разобраться в данном обвинении. В связи с экономическим кризисом в стране и напряженной террористической обстановкой, глава считает, что шутки по этому поводу неуместны», — говорится в официальном сообщении.

«Отметим, в социальной сети «ВКонтакте» есть группа, направленная на разжигание розни между елабужанами и местной властью. Неоднократно там публиковались оскорбления в адрес руководителей города и активных общественных деятелей. На некоторых комментаторов данной группы в прокуратуре уже имеются заявления от депутатов Елабужского городского совета за клевету и унижение личности. Восприняв эту ситуацию не как личную обиду, а как вызов всем елабужанам, Геннадий Емельянов обратился с просьбой к правоохранительным органам обратить на этот паблик внимание», — отмечается в пресс-релизе.

Возмутил градоначальника комментарий к новости в социальной сети о ложном сообщении о готовящемся взрыве в магазине «Эссен». Пользователь под ником «Sabrina Korbilova» написал: «Геннадий Егорович шутить изволят-с. По пути на работу в Елабугу развлекались как могли». На «деловом вторнике» в мэрии 26 января чиновник просил правоохранителей найти оставившего комментарий, а также потребовал личных извинений в свой адрес на следующем заседании. «Она ведь не скрывается. Есть у нее фотография красивая. Но относительно личных оскорблений надо разобраться уже», — сказал мэр Емельянов, поручив также выяснить организаторов паблика «Елабуга онлайн».

Данный инцидент широко освещался в СМИ и обсуждался в интернете. Газета «Коммерсантъ» отмечает при этом, что участница паблика не говорила, что речь идет о «Геннадии Егоровиче» — мэре Елабуги Геннадии Емельянове. «Однако глава татарстанского города мог воспринять сообщение на свой счет в связи с давним конфликтом с одним из владельцев торговой сети «Эссен» Леонидом Барышевым, беспартийным депутатом Госсовета Татарстана, избравшемся в парламент от Елабуги. По сообщениям местных СМИ, в конце прошлого года господин Барышев принял участие в съемках видеоролика против планов местных властей построить мусороперерабатывающий комплекс рядом с Елабугой. Тогда господин Емельянов заявил, что якобы депутат хочет занять его место в городской администрации», — отмечает издание.

Аккаунт Sabrina Kornilova в соцести «Вконтакте» после высказываний мэра был удален.