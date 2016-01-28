Берлин, 28 января, 2016, 23:54 — ИА Регнум.

Правящая коалиция В ФРГ согласовала пакет законов, регулирующий обращение с беженцами в Германии, так называемый «Миграционный пакет-2». Об этом сегодня, 28 января, сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, пишет Spiegel Online.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

В основе «Миграционного пакета-2» лежит создание специальных учреждений для приема беженцев, где документы должны будут рассматривать быстрее обычного. Также предполагается, что мигранты, пользующиеся так называемой субсидированной защитой, смогут вызвать в Германию семью, но лишь через два года пребывания в стране.

В пакете законов четко прописано, что под статус беженцев, согласно Женевской конвенции, попадают те, чья жизнь или свобода в собственной стране под угрозой из-за его расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенным социальным группам или из-за политического преследования.

Именно таким лицам предоставляется «субсидированная защита». Они не должны возвращаться на родину, если им угрожает смертная казнь, пытка или если там идет война. В отличие от мигрантов, получивших статус беженца или кандидата на предоставление статуса беженца, они получают годичный вид на жительство, который может быть продлен.

Также решено, что тот, кто приезжает в Германию и начинает там профессиональное обучение, а затем успешно завершает его, может через два года начать работать. Интеграционные курсы оплатит германское правительств, беженцу за них придется заплатить лишь 10 евро в месяц.

Также решено внести в список стран «безопасного происхождения» Марокко, Алжир и Тунис. Беженцы из этих стран будут отправляться домой в первую очередь.