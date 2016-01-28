Москва, 28 января, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В Москве первая группа валютных заемщиков смогла добиться реструктуризации своих кредитов по льготному курсу валют, отличному от рыночного. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба «Абсолют-банка», который пошел на уступки своим клиентам, взявшим валютный заем.

Валютная ипотека

Напомним, в Москве с 25 января начались акции протеста валютных заемщиков. Они провели ряд митингов и собраний в отделениях Московского кредитного банка, банка ВТБ24, Абсолют-банка и банка «ДельтаКредит».

Заемщики требовали встреч с руководством кредитных организаций и возможности реструктуризировать задолженности по льготному курсу валют, например, по 39,38 рублей за доллар. Именно такой курс Банк России рекомендовал кредитным организациям использовать для реструктуризации валютных задолженностей.

Кроме того, в ходе акций протеста валютные заёмщики ссылались на решение Арбитражного суда, который разрешил компании «Вымпелком» платить аренду по льготному курсу доллара.

Сегодня прошла встреча представителей Абсолют-банка с инициативной группой валютных заемщиков. По результатам встречи топ-менеджеры банка предложили заемщикам вариант реструктуризации их долгов.

Сообщается, что для тех заемщиков, которые соответствуют условиям программы помощи по ипотечным жилищным кредитам АО АИЖК, банк может конвертировать кредит по 65 рублей за доллар. Если у заемщика 3 или более несовершеннолетних детей, то курс будет 57 рублей за доллар. Досрочно погасить кредиты можно по курсу 60 рублей за доллар.

Что ответили заёмщики пока неизвестно.