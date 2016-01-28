Ульяновск, 28 января, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Подозреваемый в поджоге дома в Ульяновске, в результате которого с ожогами в больницу попали двухлетний ребенок и его дедушка, оказался ранее судимым бывшим полицейским. В этой связи в целях обеспечения объективности и законности при производстве предварительного следствия прокуратура Ленинского района г. Ульяновска изъяла данное уголовное дело из производства органов полиции и передала его в территориальное подразделение регионального следственного управления Следственного комитета РФ. В прокуратуре подчеркивают, что 44-летний Дмитрий Ермилов в 2009 году был осужден за злоупотребление полномочиями и кражу по предварительному сговору группой лиц с проникновением в хранилище на 3 года колонии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Ульяновске коллектор, пытаясь получить деньги с должника, поджег его квартиру, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Бутылка попала в кроватку, где спал маленький ребенок. В результате двухлетний мальчик получил сильные ожоги и в настоящий момент находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадал также 56-летний дед ребенка.

По факту поджога возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела решается вопрос о предъявлении 44-летнему мужчине обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Ульяновский губернатор Сергей Морозов взял на личный контроль состояние пострадавшего мальчика.