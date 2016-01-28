Москва, 28 января, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Известный телеведущий, политолог, публицист и инженер Анатолий Вассерман поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за предоставление ему российского гражданства. Об этом сегодня, 28 января, сообщает телеканал RT.

vsluh.ru Анатолий Вассерман

Вассреман заявил, что предоставление ему российского гражданства доказывает его заслуги «перед Россией в целом и перед Российской Федерации в частности».

Публицист был уверен, что получит российское гражданство, но не знал, когда именно.

Получение гражданство Вассерман считает наградой за свои деяния. «Главная эмоция как при любой награде это, что наконец то заметили все что я сделал», — сказал Вассерман.

Политолог поблагодарил всех, кто помог ему получить гражданство.

«Естественно, я очень благодарен и президенту за это решение и тем, кто это инициировал, весь этот процесс, и тем, кто на разных этапах в нем участвовал», — подчеркнул Вассерман.