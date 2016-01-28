Москва, 28 января, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился со своим сирийским коллегой Фахед Джасем Аль-Фреджи и обсудил актуальные вопросы российско-сирийского военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сегодня, 28 января, сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Сообщается, что в Москве состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром обороны Сирийской Арабской Республики корпусным генералом Фахедом Джасемом Аль-Фреджем.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-сирийского военного и военно-технического сотрудничества. Были подведены предварительные итоги военной операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии, которая направлена на уничтожение террористических группировок, наводнивших эту страну.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности в регионе Большого Ближнего Востока.

В Минобороны РФ подчеркнули, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия с самого начала сирийского конфликта в 2011 году заявила о поддержке легитимного правительства Башара Асада. Москва помогала законным властям оружием и техникой, а также направила в Сирию большой объем гуманитарной помощи.

Когда сирийская армия оказалась на грани поражения в конце лета 2015 года, Россия открыто вступила в войну с террористическими группировками на стороне Дамаска. 30 сентября 2015 года начала военная операция ВКС РФ в Сирии.