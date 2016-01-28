Вашингтон, 28 января, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила в беседе с коллегой по мультфильму «Кунг-фу панда 3» Джеком Блэком, что ее старший сын Мэддокс смотрит фильмы не по возрасту, сообщает People.

fakty.ua Анджелина Джоли и её супруг Брэд Питт воспитывают 14-летнего Мэддокса, 12-летнего Пакса, десятилетнюю Захару, девятилетнюю Шайло и семилетних близнецов Нокса и Вивьен

Актриса считает, что не может полностью контролировать репертуар, просматриваемый её детьми. Блэк же считает, что его дети, 9-летний Сэмюел и 7-летний Томас, смотрели из фильмов с его участием только «Кунг-фу Панда». Он отметил, что пока не хочет, чтобы дети видели его фильмы с рейтингом R (старше 17 лет).

На это Джоли заявила, что Мэддокс, возможно, уже смотрит подобное кино.

Анджелина Джоли и её Брэд Питт воспитывают 14-летнего Мэддокса, 12-летнего Пакса, 10-летнюю Захару, 9-летнюю Шайло и 7-летних близнецов Нокса и Вивьен.