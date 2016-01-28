Анджелина Джоли не может полностью контролировать детей
Вашингтон, 28 января, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила в беседе с коллегой по мультфильму «Кунг-фу панда 3» Джеком Блэком, что ее старший сын Мэддокс смотрит фильмы не по возрасту, сообщает People.
Актриса считает, что не может полностью контролировать репертуар, просматриваемый её детьми. Блэк же считает, что его дети, 9-летний Сэмюел и 7-летний Томас, смотрели из фильмов с его участием только «Кунг-фу Панда». Он отметил, что пока не хочет, чтобы дети видели его фильмы с рейтингом R (старше 17 лет).
На это Джоли заявила, что Мэддокс, возможно, уже смотрит подобное кино.
Анджелина Джоли и её Брэд Питт воспитывают 14-летнего Мэддокса, 12-летнего Пакса, 10-летнюю Захару, 9-летнюю Шайло и 7-летних близнецов Нокса и Вивьен.