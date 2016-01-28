Москва, 28 января, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на том, что деятельность коллекторов должна быть приостановлена до принятия закона, регламентирующего их деятельность, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. «В связи с участившимися случаями беспредела со стороны коллекторов, необходимо полностью приостановить деятельность коллекторских агентств до принятия соответствующего закона, который бы строго регламентировал их работу», — цитирует пресс-служба Совфеда Матвиенко.

Eurasian Women's Forum Валентина Матвиенко

По ее мнению, пока законопроект такой разрабатывается, «стоит немедленно вернуть в закон о банковской деятельности ранее существовавший запрет передавать права, связанные с банковскими услугами, лицам, не имеющим банковской лицензии».

«Таким образом, мы оградим граждан от общения с сомнительными личностями из непонятных организаций, которые действуют под вывеской коллекторских агентств», — отметила Матвиенко.