Москва, 28 января, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Теффт заявил, что ему ничего не известно о запланированных на ближайшее время переговорах между государственным секретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Теффт заявил в интервью журналистам сегодня, 28 января.

Сергей Лавров и Джон Керри в Сочи. Май 2015 года

«Насколько я знаю, никаких запланированных встреч нет», — сказал Теффт.

Посол напомнил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена.

«Я бы хотел, чтобы существующие проблемы разрешились. Тогда могли бы появиться возможности, но на данный момент в плане встреч ничего не предусмотрено», — сказал американский дипломат.

Стоит отметить, что на 11 февраля в Мюнхине запланированы переговоры в венском формате по Сирии. В переговорах должны принять участие делегации РФ и США, возглавляемые руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.