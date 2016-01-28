Ярославль, 28 января, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области встала на пути незаконной торговли лесами региона и их последующей варварской вырубки. В арбитражные суды за 2015 год года было подано 36 исков, 26 из которых уже удовлетворено; в суды общей юрисдикции подано 68 исков — удовлетворено на сегодняшний день 52. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ИА REGNUM

«Работа ведется с 2013 года и основной ее объем выполнен. В 2013−14 годах было подано 280 исков, в минувшем более 100. Дело в том, что в прошлом так называемые «колхозные леса» подвергались беспорядочному межеванию, при котором леса были поставлены на кадастровый учет как земли сельхозназначения, то есть, по сути, были уравнены с полями. Таким образом, леса стали предметом купли-продажи, что по федеральному законодательству незаконно. Продажу «колхозных лесов» за бесценок, за полтора процента кадастровой стоимости осуществляли сельские районные администрации. Администрации не могли не знать, где у них что, и тем не менее продавали эти участки. Все эти сделки мы стали оспаривать в судах. Накладывая аресты на проданные участки, мы выяснили, что на них порой уже потрудились «черные лесорубы». Часть участков вырубалась просто варварски. Пришлось привлекать приставов, лесничества, дошло до уголовных дел. Кто-то явно готовил участки и для коттеджной застройки, но нам удалось это предотвратить. Основную часть в собственность государства мы вернули, дальше предстоит разбираться с ущербом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуратуры в гражданских и арбитражных процессах прокуратуры Ярославской области Андрей Кузьмин.

Благодаря мерам прокурорского реагирования на данный момент в собственность Российской Федерации возвращено более 100 тысяч гектар лесных участков.