Ярославль, 28 января, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Ярославские активисты запустили процесс народного сбора средств для проведения юбилейного пятого Международного фестиваля уличных театров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из организаторов фестиваля Марина Акишина. В течение 4 лет фестиваль проходил в Ярославле, в минувшем году — на средства спонсора. Сейчас титульного спонсора нет. Организаторы решили воспользоваться технологией краудфандинга и разместили обращение о сборе средств на краудфандинговом сайте «Планета». Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать проекты других людей.

фото сайта planeta.ru

Всего для организации фестиваля требуется собрать 460 000 рублей. Можно пожертвовать средства безвозмездно, а можно получить благодарность от организаторов: от приглашения на все представления до фестивального торта и фуршета с артистами.

«Фестивалю уже четыре года, каждый раз он проводился на средства организаторов. Находились спонсоры, добрые люди. Четвертый фестиваль в прошлом году проводился на деньги спонсора — это был самый достойный фестиваль, мы смогли привести хорошие театры, расселить актеров, обеспечить их питание. Фестиваль у нас всегда проходит на высоком уровне. На протяжении трех дней это праздник для жителей города. Мы решили попробовать собрать средства на проведение фестиваля через интернет. Мир не без добрых людей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов фестиваля Марина Акишина.

В дни Фестиваля в Ярославль съезжаются лучшие уличные театры, такие как «Странствующие куклы г-на Пэжо» и Театр «Сё», «Дети Ветров» из Санкт-Петербурга, «Оркестр Карнавальной музыки» из Москвы, театры «Бусё» и «Театр Птиц» из Нижнего Новгорода, и ряд других. Представления проходят на улицах города для всех желающих.