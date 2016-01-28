Москва, 28 января, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии предложили Российской Федерации сократить объемы добычи нефти на 5%. Об этом сегодня, 28 января, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Randen Pederson Цистерны с нефтью

Глава Минэнерго заявил, что Эр-Рияд предложил Москве провести переговоры по вопросу возможного сокращения нефтедобычи. В России готовы к такому диалогу на любом уровне, отметил Новак. Страны ОПЕК собираются провести совещание по этому вопросу на уровне министров.

Новак пояснил, что саудиты и ОПЕК выступили с инициативой провести переговоры между всеми странами — экспортерами нефти, в том числе, не входящими в картель.

Эр-Рияд предлагает всем нефтедобывающим странам сократить нефтедобычу на 5%. «Именно такие параметры и звучали — о сокращении добычи каждой из стран до 5 процентов…», — сказал Новак.

При этом российский министр подчеркнул, что главной темой предстоящей встречи является именно обсуждение уровня снижения нефтедобычи.

Совещание может пройти в начале февраля.

Новак уточнил, что пока рано говорить о технической стороне вопроса, связанной с сокращением нефтедобычи. «Сначала мы обсудим вопрос в принципе в рамках встречи о целесообразности координации, и готовы ли в целом все страны, которые входят в ОПЕК, идти на этот шаг. А потом уже будем говорить о конкретике», — пояснил министр.

«На самом деле, это все не так прямолинейно считается. Много вопросов по контролю за сокращением, от какой базы считать. Для того, чтобы хотя бы начинать эти вопросы прорабатывать, нужно общее согласие», — добавил Новак.