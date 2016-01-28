Санкт-Петербург, 28 января, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву об экономической ситуации в северной столице. Рабочая встреча состоялась сегодня, 28 января, на Кировском заводе перед заседанием правительственной комиссии по импортозамещению, которое провел премьер.

gov.spb.ru Рабочая встреча Дмитрия Медведева и Георгия Полтавченко

Глава правительства с удовлетворением отметил, что современные трактора, которые выпускает одно из предприятий группы компаний «Кировского завода», востребованы рынком, сельхозпроизводителями и России, и других стран. «О чём это говорит? О том, что импортозамещение работает. Мы ходили по цеху, смотрели — в 2009 году, когда был экономический кризис, у них производство было практически в четыре раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Дмитрий Медведев, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.

«Это очень важное предприятие, крупное предприятие даже для Петербурга, но всё-таки одно из… Какие результаты по итогам 2015 года с точки зрения производства, рабочих мест, доходов?», — поинтересовался премьер у губернатора.

«Слава богу, и в целом производство в нашем городе не просто сохранилось, но и развивается», — ответил Георгий Полтавченко и доложил, что оборот всех предприятий и организаций Петербурга увеличился за 2015 год на 10%, а количество прибыльных предприятий составляет сегодня 79%.

«Во многом это результат своевременных мер по обеспечению устойчивого развития экономики города. Эта работа позволила нам за год практически в 4 раза увеличить объем закупок по горзаказу именно продукции городских и отечественных предприятий», — сказал Полтавченко, сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что, по данным Петростата, индекс промышленного производства в Петербурге в 2015 году составил 92,7% по отношению к 2014 году. Объем инвестиций за год снизился почти на 11%, городское строительство «просело» на 7%, оборот розничной торговли сократился на 12%, объем платных услуг населению — на 1,5%. Реальные денежные доходы населения Петербурга в прошлом году сократились почти на 6%.

Губернатор также рассказал премьеру о работе открытого в Петербурге в 2015 году Центра импортозамещения и локализации, в котором представлено более 300 предприятий и организаций города. «Центр пользуется популярностью не только среди городских компаний, но и предприятий Северо-Запада. Мы предлагаем всем регионам показать свои возможности», — сказал Георгий Полтавченко.

Добавим, что ранее губернатор дал указание составить список потенциальных потребителей продукции петербургских предприятий, чтобы целенаправленно приглашать их в Центр импортозамещения.