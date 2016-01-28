Ярославль, 28 января, 2016, 17:13 — ИА Регнум. По состоянию на 28 января количество заболевших ОРВИ и гриппом в Ярославской области превышает 12 000 человек, но лишь у 96 человек диагностирован штамм «свиного гриппа (H1N1). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.

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«Эпидемиологическая картина в регионе не выходит за пределы обычного. Да, мы наблюдаем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Да, в области эпидемия. Но в этом нет чего-то экстраординарного, грипп — ожидаемое сезонное заболевание. Нет никаких оснований для паники. Мы были готовы к такой вспышке. Наши ранние профилактические действия приносят результат — среди больных нет ни одного, кто был ранее привит. А привили мы в этом году более 27% жителей области! Особое внимание обращу на то, что лишь у 96 больных диагностирован так называемый «свиной грипп», это около 0,8% от общего числа заболевших. Нет ни одного смертельного случая», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения Ярославской области Михаил Осипов.

Информация о распространении на территории региона штамма «свиного» гриппа вызвала небольшую панику у населения. Во многих аптечных сетях были раскуплены запасы популярных противовирусных препаратов и средств профилактики, резко возросло количество обращений в службу скорой медицинской помощи. В средствах массовой информации появились сообщения о 5−6 часах ожидания бригад «неотложки».

«Нагрузка на «скорую помощь» возросла в несколько раз. Сейчас работают все бригады, они выполняют по 25 и более выездов в сутки. Врачи фактически не возвращаются на станцию и не отдыхают, направляясь с одного вызова сразу на другой. Я хочу попросить ярославцев отнестись с пониманием к ситуации. Врачи скорой помощи, принимая вызов, определяют степень угрозы жизни человека, дают необходимые рекомендации действий до приезда машины, но в первую очередь они выезжают по адресам, где промедление чревато. Сердечный приступ и симптомы гриппа, всё же, требуют разной степени оперативной помощи. Конечно, если состояние больного ухудшается, то необходимо повторно позвонить в «скорую» и дежурный примет оперативное решение о перенаправлении бригады. К сожалению, сейчас есть случаи, когда обращение в «скорую помощь» не обосновано, по итогам выезда врачи диагностируют обычное ОРВИ. Бывает даже, что врачам откровенно лгут, преувеличивая степень тяжести состояния больного», — рассказал Михаил Осипов.

Также в департаменте здравоохранения пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что фактического дефицита противовирусных препаратов в регионе нет. В продаже отсутствуют некоторые популярные, во много благодаря рекламе, препараты, но существует много альтернативных лекарственных средств, которые могут быть использованы для лечения. Но конкретное назначение должен делать только врач, самолечение при таком заболевании как грипп недопустимо.