Сосновый Бор, Ленинградская область, 28 января, 2016, 16:58 — ИА Регнум. На Ленинградской АЭС в Сосновом Бору (Ленобласть) в 2015 году было зарегистрировано восемь технологических нарушений. Ни одно из них не привело к радиационным последствиям. Об этом сегодня, 28 января, сообщил заместитель главного инженера ЛАЭС по безопасности и надежности Игорь Ложников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Международная шкала ядерных событий

По его словам, в среднем на все четыре действующих энергоблока ЛАЭС приходится шесть нарушений в год. «Международная шкала ядерных событий включает 10 уровней происшествий и 4 уровня аварий. К происшествиям относится то, что не приводит к радиационным последствиям — то есть, из-за них ни один человек не облучился. Мы находимся далеко внизу шкалы даже по происшествиям», — заверил специалист.

Наиболее «неприятные» года по числу нарушений, на ЛАЭС: 2000-й год — 12 нарушений, 2004-й и 2010-й — по 10, 2013-й — 8, в 2015 году — 8 нарушений. «Бывало и по два-три нарушения в год. Были нарушения и на вспомогательных объектах», — отметил Ложников.

Напомним, одно из самых резонансных происшествий последнего времени случилось на ЛАЭС 18 декабря 2015 года. Тогда из-за дефекта паропровода в блоке редуцирующих устройств деаэратора турбинного цеха произошла утечка пара. Энергоблок был остановлен персоналом. Люди из помещения, куда попал пар, выведены, само помещение изолировано. Никто не пострадал. Вырвавшийся пар был замечен со стороны, что привело к слухам о серьезной аварии. Однако результаты замеров радиации доказали, что изменения фоновых значений не произошло.

В 2015 году 30 декабря отключился энергоблок №1 «в результате ложного срабатывания одного из элементов защиты действием автоматики». Также 3 октября прошлого года был остановлен энергоблок №3 из-за сильного шторма в Финском заливе. 4 января 2015 года турбогенератор №2 первого энергоблока ЛАЭС из-за повреждения одного из вводов трансформатора остановила автоматика. Ни одно из этих нарушений, как подчеркивали в пресс-службе электростанции, на радиационный фон не повлияло.

25 января уже 2016 года из-за снижения давления масла на технологическом оборудовании была на 60% понижена мощность энергоблока №4, который в конце декабря 2015 года прошел плановый ремонт.

Международная шкала ядерных событий (англ. INES, сокр. International Nuclear Event Scale) разработана Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для оценки чрезвычайных случаев, связанных с аварийными радиационными выбросами в окружающую среду на атомных станциях, а позднее стала применяться ко всем установкам, связанным с гражданской атомной промышленностью. МАГАТЭ рекомендует оповещать страны-участники в 24-часовой срок о всех авариях выше 2-го уровня опасности, когда имеются хотя бы незначительные выбросы радиации за пределы производственной площадки, а также в случаях событий 0-го и 1-го уровней, если того требует общественный интерес за пределами страны, в которой они произошли.

Самый серьезный инцидент на ЛАЭС произошел 30 ноября 1975 года. Из-за расплавления нескольких тепловыводящих элементов в одном из технологических каналов частично разрушилась активная зона реактора первого энергоблока. Выброс радиоактивных веществ продолжался в течение месяца. По разным оценкам в окружающую среду попало от 137 тысяч до 1,5 млн Кюри радиоактивных веществ. По шкале INES происшествию был присвоен 3-й уровень.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС в настоящее время эксплуатируются 4 энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый.