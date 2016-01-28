Тирасполь, 28 января, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Власти Молдавии возобновили практику административного давления на жителей Приднестровья, пересекающих государственную границу Молдавии, в том числе в аэропорту города Кишинева. Как сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, в ведомство поступают многочисленные обращения граждан на этот счет.

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«В обращениях граждан сообщается о том, что жители Приднестровья, обладающие гражданством Российской Федерации и Украины, при пересечении государственной границы РМ сталкиваются с необоснованными требованиями, предъявляемыми представителями РМ, преимущественно сотрудниками пограничной полиции, о предоставлении молдавских документов — вида на жительство или загранпаспорта. В связи с отсутствием молдавских документов в адрес приднестровских граждан следуют угрозы отказа в выезде или депортации», — отметили во внешнеполитическом ведомстве ПМР.

В этой связи МИД ПМР отмечает, что предъявляемые органами власти Молдавии требования и претензии к гражданам Приднестровья являются необоснованными и выходящими за рамки договоренностей переговорного процесса. «Следует особо подчеркнуть, что достигнутые между сторонами договоренности в области свободы передвижения также зафиксированы непосредственно в законодательстве Республики Молдова, и любой отказ пограничной полиции или иных органов власти РМ в обеспечении беспрепятственного проезда в рамках общепринятых норм граждан Приднестровья, могущих подтвердить факт своего проживания в ПМР, является прямым нарушением договоренностей переговорного процесса, взятых Молдавией, в том числе публично, обязательств, а также молдавского законодательства», — отметили в ведомстве.

МИД ПМР призвал молдавскую сторону «вернуться к добросовестному исполнению существующих договоренностей в сфере свободы передвижения и прекратить попытки административного давления и угроз в отношении жителей Приднестровья». Наряду с этим внешнеполитическое ведомство Приднестровья обращается к гражданам ПМР с призывом «не поддаваться на провокации, проявлять устойчивость к попыткам идеологической «обработки» и оказанию психологического давления со стороны молдавских служб, а также незамедлительно сообщать обо всех фактах нарушения прав и предвзятого отношения при пересечении границы РМ».