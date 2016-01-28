Киев, 28 января, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, позволяющий перенести голосование за конституционную реформу по «децентрализации» и «особому статусу Донбасса» на следующую сессию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

О факте подписания сообщает пресс-служба президента, однако никаких комментариев от Порошенко не последовало.

Данный скандальный закон был проголосован парламентом сегодня же, всего несколько часов назад. Инициативу удалось провести благодаря поддержке депутатов от «Оппозиционного блока». Собственно в Раде такое решение парламента уже назвали «конституционным переворотом».