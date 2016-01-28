Ереван, 28 января, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, в Армении отмечается День армии. Вооруженным силам страны исполнилось 24 года. 28 января 1992 года принятием постановления правительства «О Министерстве обороны Республики Армения» было де-юре провозглашено создание Армянской национальной армии.

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По традиции в этот день, который объявлен нерабочим и пришел на смену советского праздника «23 февраля», армейское командование и ветераны Карабахской войны посещают ереванский военный пантеон «Ераблур», чтобы отдать дань памяти погибшим воинам.

Сегодня «Ераблур» посетили президент Серж Саргсян, президент НКР Бако Саакян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, где воздали дань уважения памяти сынов Армении, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости Родины.

Накануне в резиденции президента страны состоялась торжественная церемония награждения по случаю Дня армии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, за проявленную при исполнении служебных обязанностей преданность, храбрость и значимые заслуги группа военнослужащих была награждена государственными наградами, также были присвоены высокие воинские звания.

Серж Саргсян также выступил с поздравительным обращением по случаю Дня армии, в котором, в частности, сказал:

«В этом году мы будем отмечать 25-ю годовщину провозглашения независимости Республики Армения. Уже четверть века, как у нас есть свободная и независимая государственность. В течение всего этого периода мы ни минуты не сомневались, что 25-летний путь нашей страны был бы невозможен без той армии, которую мы создали.

Вооруженные силы Армении стали теми первыми камнями, которые были заложены в фундамент нашего государственного строительства. Это было велением времени и региона. Мы очень хорошо знали, кто мы и где живем. Мы армяне, и будучи одной из древнейших наций Ближнего Востока и Передней Азии, имеем опыт тысячелетий.

Те трагические события, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке и в общем и целом на очень близких к нам территориях, больно знакомы нам и периодически повторялись. Мы были очевидцами, современниками и летописцами подобных событий. Они происходили на наших глазах в течение последних веков и как минимум двух тысячелетий. 25 лет назад, когда мы принимали ответственность самим распоряжаться своей судьбой, мы осознавали, что это почти равноценно тому, чтобы выйти на поле боя.

И мы вышли. Вышли во имя прав человека и народа, во имя свободы. Мы тогда уже видели дым, поднимающийся из армянской церкви Баку, который был последним и самым убедительным сигналом для всех сомневающихся. Позднее, уже в наши дни, дым, поднимающийся из сожженных и взорванных религиозных очагов, должен был увидеть весь мир и пережить ужас удивления и возмущения.

Мы этот ужас пережили, начиная с 1988 года, и самостоятельно сформировавшиеся отряды самообороны были первыми шагами на пути борьбы за существование. Мы также знали, что фидаинское движение обречено на неудачу, если своевременно, именно на поле боя, оно не перерастет в регулярную армию. Регулярная Армянская армия, наша победоносная армия, выдержала экзамен войны, потому что в эти дни и Арцах, и Армения, и все армянство стали одной единой нацией-армией, стали тем, что наши историки называют «Асканазовской нацией», а Святая книга — «Асканазовским полком», который представляет собой и страну, и народ, и вооруженные силы.

Дорогие солдаты и офицеры Армянской армии, уважаемые ветераны!

Этот славный праздник, конечно, является общегосударственным и всенародным, но в первую очередь это ваш праздник. Мы доверяем вашей преданности, вашим профессиональным возможностям, вашему высокому боевому духу. Желаем, чтобы отныне на границе не погиб ни один солдат. Желаю вам и всему нашему народу мира во имя свободы нашей страны, во имя честного труда, который является условием любого прогресса…

Уважаемые награжденные!

Поздравляю вас с Днем армии, присуждением высоких наград Родины и присвоением званий.

Благодаря вам и вашим сослуживцам Вооруженные силы Армении осуществляют свою миссию, решают поставленные перед ними задачи. Вы это делаете с честью и на высоком профессиональном уровне.

Вы — достойные преемники тех, кто в огне Арцахской освободительной войны закладывал фундамент нашей будущей армии. Многие из них пали, подарив нам жизнь и свободу. Сегодня, в этот заветный день, мы склоняем голову перед их светлой памятью. Вы — те достойные, кто верен заветам павших и завещанным ими ценностям.

Да хранит Бог Армянскую землю. Слава армянскому народу и ее воинам-сынам».

Наша армия — конкурентная армия в регионе, заявил в свою очередь министр обороны Армении Сейран Оганян.

«Думаю, что сегодняшняя боеспособность нашей армии позволяет говорить о том, что она является конкурентной в регионе, армией-победительницей, которая каждый день на наших границах, на линии соприкосновения в Арцахе сдает свой экзамен на отлично», — заявил Сейран Оганян.

По случаю Дня армии глава Минобороны Армении пожелал, чтобы «мы все сделали все, чтобы наша армия стала всенародной армией для обеспечения безопасности нашего народа».