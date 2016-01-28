Москва, 28 января, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия-1» 27 января заявил, что целью информационной кампании вокруг убийства Александра Литвиненко является «низкий рейтинг России по всем позициям» — когда по любому преступлению, совершенному в мире, думают на Россию.

periodictable.com Полоний

«Вот в этом-то и есть цель. Вот такой низкий рейтинг с помощью таких историй устраивают», — сказал Третьяков. Он также предложить поручить «идеально работающему» британскому правосудию и судье Оуэну, который «неподкупен как ангел», расследование убийств на Майдане, в Одессе и катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом.

«Пусть он нам расскажет. Раз он такой честный. И мы проверим его честность и объективность», — предложил политолог. Говоря об убийстве Литвиненко, он отметил, что «при всей трагедии… Полоний, которым его якобы отравили, стоит больше, чем вся информация Литвиненко», в отличие от Бориса Березовского, который, безусловно, много знал.

Напомним, в программе «Специальный корреспондент» гости студии обсуждали доклад сэра Роберта Оуэна, который, по мнению ведущего Евгения Попова, стал для западного антироссийского фронта некой сигнальной ракетой. Опубликовав его, Запад зарядил оружие информационной войны — целый град обвинений обрушился на Россию и ее руководство из США и Европы.