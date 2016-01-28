Киев, 28 января, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Европейский суд в Люксембурге разблокировал счета украинских экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрсточники

Согласно источнику, суд принял решение о «разморозке» счетов экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, его сына, бывшего депутата Рады Алексея Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-премьер-министра Сергея Арбузова.

Как говорится в материале, суд установил, что санкции против этих должностных лиц не могут вводиться только из-за предварительного расследования в третьей стране.

Следовательно, все активы экс-чиновников должны быть разморожены и арест с них снимается. Такое решение также ставит под сомнение все введенные ранее санкции против бывшего руководства Украины.

Впрочем, таким образом суд снял лишь первую волну санкций, которая действовала до марта 2015 года. После этого ЕС уже принимал новое решение о санкциях, и его также необходимо оспорить в судебном порядке.

Теперь, согласно процедуре, есть два месяца, чтобы подать апелляцию.

В то же время замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил журналистам в кулуарах парламента, что из-за позиции ЕС Украина не откажется от наказания экс-чиновников. И при необходимости внесет изменения в законодательство о заочном осуждении.

«По этому поводу есть сложная процедура и практики в ЕС. У нас в повестке дня стоит законопроект по заочному правосудию. Там есть коллизия — мы не можем осудить Януковича, потому что без объявления в розыск Интерполом это решение приниматься не может. И есть законопроект, где сказано, что за создание организованной преступной группировки можно проводить заочное осуждение при объявлении любого розыска. Чтобы мы не зависели от позиции Интерпола по этому болезненному важному вопросу, я не исключаю что появятся новые законопроекты, чтобы мы могли двигаться в направлении заочного осуждения преступников», — сказал Кононенко.

Напомним, 29 апреля 2014 года Евросоюз ввел санкции против чиновников из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича. В санкционный список попали 22 человека. При этом ранее суд в Евросоюзе уже снял санкции с одного из экс-чиновников — Андрея Портнова.