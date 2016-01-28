Барнаул, 28 января, 2016, 15:47 — ИА Регнум. «Политическая карта» Алтайского края претерпела существенные изменения. В преддверие Единого дня голосования, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) утвердили сегодня, 28 января, новый проект схемы одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Алтайское краевое законодательное Собрание В Алтайском крае приняли постановление об изменении схемы одномандатных избирательных округов

«Основной принцип новой схемы — привязка к четырем избирательным округам Государственной Думы. Девять округов АКЗС составляют один округ Госдумы, которые, тоже претерпели изменения», — отмечает официальный сайт алтайских законодателей.

«Тенденция изменения «нарезки» избирательных округов — процесс неизбежный. К большому сожалению, уменьшается численность сельского населения, поэтому появление дополнительного округа в Барнауле — вполне закономерное следствие этого процесса», — считает алтайский спикер Иван Лоор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемый, «лепестковый» принцип нарезки части густонаселенных городов, предложенный ЦИК РФ, предполагает объединение с сельскими территориями. Поэтому даже Барнаульский округ существенно преобразится.

К примеру, избиратели Железнодорожного и Центрального района столицы Алтайского края обнаружат себя в одном округе с избирателями не только Белокурихи, но и с десятком других сельских территорий. А жители Октябрьского района Барнаула будут голосовать на выборах вместе бийчанами, новоалтайцами, заринцами, а также жителями ЗАТО Сибирский, сельчанами из Первомайского и некоторых других районов. Индустриальный район Барнаула будет голосовать вместе с Рубцовском, а Ленинский — со Славгородом.

«В зале звучали и недовольства по этому поводу, но я считаю, что никакой нормативный акт не может быть подогнан под интересы конкретного человека. Многие депутаты исходили из того, что уже имеют опыт работы в устоявшемся округе, где налажены рабочие отношения, его знают избиратели. На своем примере я не могу сказать, что изменения округов приносят какие-то существенные сложности: мы должны включаться в работу в новых территориях вне зависимости от того, входила ли она в прежний округ, ведь работа депутата краевого Законодательного Собрания направлена прежде всего на благо всего края», — заявил председатель АКЗС Иван Лоор.

То обстоятельство, что за новую схему нарезки избирательных округов (она будет действовать в течение ближайших 10 лет) депутаты проголосовали практически единогласно (при одном голосе против), свидетельствует о безусловном согласии со спикером.

«Демографические процессы в нашем регионе таковы, что народ бежит из деревень в города. Поэтому приходится уменьшать количество сельских округов и увеличивать число округов в Барнауле. Это, наряду с общим уменьшением численности избирателей (с 1 996 039 на 1 января 2011 года до 1 888 643 на 1 января 2016 года), есть одно из косвенных свидетельств провальной социально-экономической политики партии власти в регионе», — считает секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев.

Он полагает, что у этой нарезки есть и другая сторона. «Перетасовывая округа, партия власти, видимо, хочет опять ввести избирателя в заблуждение. Ведь теперь действующие депутаты-одномандатники (на 100% представленные «Единой Россией»), на новых округах сойдут за новичков. Им не придется отчитываться за сделанные пять лет назад обещания. И вновь переобещать их. Вобщем, нам попытаются выдать старый салат под новым майонезом. Кстати, справедливости ради надо признать, что в рядах «Единой России» есть несколько депутатов, которые реально годами работали на своих округах. Но именно их округа почему-то покромсали больше всех. Видимо сильные депутаты не нужны исполнительной власти, даже если они единороссы», — заключил Владислав Вакаев.

Ранее ИА REGNUM приводило мнение политолога, который полагает, что цель у такой «нарезки» округов и переноса выборов в Госдуму на сентябрь одна — максимально снижать явку в городах и искусственно завышать в селах. В сентябре 2015 года Станислав Андрейчук напомнил о таком приеме, как джерримендеринг.

«Свое название эта политтехнология получила по фамилии губернатора штата Массачусетс Элбриджа Джерри и слова «саламандра»: в 1812 году губернатор утвердил «нарезку» избирательных участков, один из которых полукольцом охватил пригороды Бостона в 1812 году, став похожим на это животное. «Нарезка» округа в таком виде позволила губернатору объединить проживавших в разных концах города избирателей Республиканской партии», — пояснил алтайский политолог.

По его словам, идея создателей этой системы предельно ясна: большинство протестного голосования сегодня концентрируется в крупных городах, которые теперь исчезают с политической карты страны.

Напомним, в сентябре 2016 года жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов в Госдуму РФ, но и в Алтайское краевое законодательное собрание. Половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.