Москва, 28 января, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Крушение малазийского Боинга в 2014 году, присоединение Крыма к России, кризис на Украине — все эти обстоятельства неразрывно связаны с делом Литвиненко, как и многие другие дела западных политиков в отношении РФ. Об этом заявил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1» 27 января.

Череп

«Нет отдельных дел Литвиненко, там, каких-нибудь обвинений в адрес высочайших наших лиц в коррупции или что-нибудь еще. Есть единая информационная кампания, в которой есть эпизоды. Каждый этот эпизод грубейшим образом сфабрикован, и когда выясняется, что люди, которые, так сказать, участвуют в этих эпизодах, готовы более или менее грамотно разоблачать эти фабрикации, а там потрясающие фабрикации, в деле Литвиненко и везде. Значит, тогда эти эпизоды сразу уводятся в какую-то секретку, с тем, чтобы никто не мог опровергнуть то, что происходит, но все могли обвинять», — заявил Кургинян.

По его слова, есть несколько таких эпизодов, существующих в единой информационной кампании. Так, дальше ком лжи становится все больше, превращаясь в скандал. Причем, уверен политолог, разговоры о спецслужбах и убийствах «потрясающе смешны», так как сам способ совершения убийства никак нельзя назвать профессиональным. В данном случае, спецслужбам зачем-то понадобилась убивать Александра Литвиненко полонием, оставляя следы везде, где это возможно.

Лидер движения «Суть времени» обратил внимание на абсурдность заявление о причастности Андрея Лугового к смерти Литвиненко и на серию убийств в стиле китча:

«Литвиненко был, занес туда полоний — лорд умирает. Дальше это говорит какая-нибудь жена Гольдфарба — она умирает. Дальше говорит следующий — они умирают. Это какой-то зловещий трагифарс, причем сделанный в каком-то вот стиле китча, вампуки».

Такая логика серийных убийств никак не схожа с обычной логикой спецслужб, которая заинтересована в том, чтобы не быть раскрытой. А это, уверен Кургинян, сплошное «шоу киллерства».