Москва, 29 января, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, Госдума рассмотрит ратификацию четырех соглашений о передаче Казахстану неиспользуемых Минобороны РФ участков полигонов, законопроекты об уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид и о поддержке народных промыслов, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Госдума рассмотрит ратификацию четырех соглашений по вопросу сокращения неиспользуемых территорий, арендуемых Минобороны для российских военных полигонов. Участки этих полигонов, неиспользуемые Минобороны, будут переданы казахстанской стороне, в результате чего Россия «сэкономит средства примерно до 4 млн долларов ежегодно», сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

В третьем чтении Госдума рассмотрит поправки в Бюджетный кодекс, запрещающие предоставлять господдержку компаниям, находящимся в офшорной юрисдикции, а также поправки в налоговое законодательство, касающееся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

Во втором чтении нижняя палата парламента обсудит инициированные правительством РФ поправки в УК, касающиеся установления ответственности за организацию финансовых пирамид. Максимальное наказание, предусмотренное поправками за совершение данного преступления, — 6 лет лишения свободы.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект, вносящий изменения в законодательство о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Законопроект предусматривает исключение из законодательства нормы, предусматривающей утверждение исчерпывающего перечня инсайдерской информации Банком России.

Также депутаты обсудят законопроект о поддержке народных промыслов: регионы смогут оказывать финансовую поддержку народным художественным промыслам из своих собственных средств путем предоставления соответствующих субсидий. Как отмечал Нарышкин, эта мера «поможет сохранить и развить известные художественные промыслы, такие как гжель, хохлома, палехская миниатюра, многие менее известные, в том числе художественные промыслы народов Севера».