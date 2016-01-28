Гаага, Нидерланды, 28 января, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть приговорён Международным уголовным судом (МУС) в Гааге к 30-летнему сроку. Не исключена вероятность и пожизненного заключения, пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Международный уголовный суд занялся расследованием заявления, согласно которому, войска Грузии вели целенаправленный обстрел миротворцев из России в ходе конфликта в Южной Осетии. Такое мнение высказал представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный уголовный суд приступил к расследованию преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Напомним, в августе 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы — Цхинвала.

Российская Федерация защитила жителей республики, многие из которых являются гражданами Российской Федерации. Российские войска вошли на территорию республики и вытеснили оттуда грузинские подразделения.

ВС РФ продолжили наступление вплоть до грузинского города Гори, чтобы принудить Грузию к миру. Также военную помощь получила другая бывшая грузинская автономия — Абхазия.