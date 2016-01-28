Таллин, 28 января, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров поддерживает идею создания в Таллине Русской гимназии по российским стандартам образования. Об этом сегодня, 28 января, сообщило эстонское общественно-правовое телевидение ETV+ со ссылкой на выступление Петрова в утренней телепрограмме.

Школа

В качестве примера посол привел действующую в столице Эстонии Немецкую гимназию, подчеркнув, что для создания аналогичного образовательного учреждения российская сторона готова заключить с Эстонией отдельное межправительственное соглашение.

«Хороший пример всегда заразителен. Почему бы не подумать над открытием такой же Русской гимназии?» — заявил посол. Он согласился, что для данной цели понадобятся определенные усилия двух стран, но со свое стороны он выразил готовность лично заниматься вопросом: «Я готов это обдумать и обсудить с нашими эстонскими партнерами, считаю, что это хорошая идея».

Напомним, заявленная цель Министерства образования Эстонии в отношении русского образования в стране — добиться, чтобы выпускники русских гимназий Эстонии знали эстонский язык не ниже уровня С1 (высший уровень знания госязыка для не носителей этого языка). С 2007 года в Эстонии реализована школьная реформа, в ходе которой русские школы и гимназии осуществили обязательный перевод учебных предметов на эстонский язык обучения в пропорции 60 на 40% в пользу госязыка. Параллельно идет активный процесс закрытия, сокращения или слияния русских школ и гимназий Эстонии, а также тотальной проверки знаний эстонского языка у учителей и руководства русских школ Эстонии инспекторами Языковой инспекции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, директор Пярнуской русской гимназии (западная Эстония) Рихо Алликсоо заявил в январе 2015 года, что сфера иноязычного образования в Эстонии находится в положении сироты, многие толковые предложения оппозиции по улучшению ситуации властями игнорируются, а правительство утратило чувство реальности.

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