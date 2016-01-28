Пекин, 28 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В сети оказались новые снимки седана BMW 1-Series, проходящего дорожные испытания в Германии. Прототип компактного седана от BMW был впервые представлен в 2015 г. на Международном автосалоне в Гуанчжоу.

yiche.com BMW 1-Series Sedan

Ранее представители концерна BMW заявляли, что компактный седан ориентирован, прежде всего, на китайский рынок. Выпустив 1-Series Sedan, концерн BMW намерен составить конкуренцию Audi и Mercedes-Benz, чьи компактные седаны A3 Sedan и CLA-klasse чрезвычайно популярны в Китае. Будет ли автомобиль поставляться на европейский или американский рынок, пока не известно, пишет «Тайпин цичэ».

BMW пока не предоставили официальной информации о дате начала продаж. Технические характеристики автомобиля также держатся в тайне. Специалисты предполагают, что автомобиль будет оснащен 1,5-литровым или 2-литровым двигателем.