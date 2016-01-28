Чебоксары, 28 января, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Требование Чувашского УФАС отменить рост цен за проезд в общественном транспорте, принятое правительством республики в феврале 2015 года, вызвало новую волну маршрутных войн. Этим воспользовались бунтари из числа перевозчиков, снова заговорив о несправедливости на транспортном рынке. Из некогда открытого, улично-митингового противостояния «маршрутные» войны переместились в чиновничьи кабинеты и судебные залы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

29 января в УФАС продолжится рассмотрение дела в отношении Кабинета министров Чувашии и региональной Госслужбы по тарифам по заявлению ООО «Автолайн». Антимонопольщики считают «экономически необоснованными» тарифы, установленные правительством в феврале 2015 года, когда подорожала стоимость проезда в общественном транспорте.

Речь главным образом идёт об установлении различных тарифов в зависимости от категории транспортных средств: на М-2 (маршрутки) и М-3 (автобусы). В феврале прошлого года решением Кабинета министров стоимость проезда на автобусах в Чебоксарах и Новочебоксарске осталась прежней, а на маршрутки цены возросли. Аналогичная тарифная ситуация — в востребованных пригородных маршрутах Чебоксары-Новочебоксарск и Чебоксары-Кугеси, где установлены фиксированные цены.

Это вызвало очередную волну со стороны частных перевозчиков, требующих уравнять их в ценовых правах с государственным «Чувашавтотрансом». И считая, что это позволит им вернуть бизнес и доходы на прежний уровень. В частности, руководитель «Автолайна» Владимир Ладин на открытом заседании УФАС заявлял, что разные тарифы для частников и «Чувашавтотранса» на одни и те же маршруты позволяют государственному перевозчику «совершенно необоснованно конкурировать с нами». Цена его бизнеса — снижение пассажиропотока в Новочебоксарске в прошлом году с 4,5 млн до 4 млн человек.

В правительстве и Госслужбе по тарифам недоумевают. Во-первых, установление тарифов по различным категориям (М-2 и М-3) не противоречит законам о защите конкуренции и защите прав потребителей. К этому выводу пришёл ранее Верховный суд Чувашии. Во-вторых, фиксированные тарифы на маршруты из Чебоксар до Новочебоксарска (и Кугесь) действовали и до 2015 года.

В то же время, никто не мешает частникам закупать и перевозить пассажиров на автобусах большей вместимости, за что последние годы ратовали городские власти и вместе с чувашским правительством вносили изменения в соответствующие нормативно-правовые документы.

В правительстве не согласны с вынесенным предупреждением УФАС и подали заявление в Арбитражный суд Чувашии с требованием о признании его недействительным. Ответчики полагают, что антимонопольный орган названным предупреждением превысил полномочия, предоставленные федеральным законом. Предварительное судебное заседание назначено на 17 февраля.

Отметим, что «Чувашавтотранс» перевозит в том числе льготников. По данным Госслужбы по тарифам, доля пассажиров, которые платят за поездку разово, составляла ранее в зависимости от вида транспорта 43−63%, доля льготников — от 20 до 26%. По данным Чувашстата, в 2015 году автотранспортом перевезено 94 млн пассажиров, что на 6% ниже уровня 2014 года. Пассажирооборот составил 1263 млн пасс/км — рост на 1,8%. Выполнено 4313,3 млн рейсов, из них половину составляет внутригородские рейсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с тарифами на проезд в общественном транспорте едва не вызвала коллапс в Ярославе. Повышение цен, намеченное на 23 января, не состоялось. Затем было заявлено, что тарифы пересмотрят.