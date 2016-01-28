Москва, 28 января, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Хетчбэк Lada Xray, цена которого была объявлена «АвтоВАЗом» сегодня, 28 января, оказался дороже хетчбэка Renault Sandero. Минимальная цена Lada Xray заявлена 589 тыс. рублей, а самый дешёвый хетчбэка Renault Sandero стоит просят 419 тыс. рублей, пишут «Известия».

lehesi.org Lada Xray

Таким образом, российский автомобиль оказался дороже Renault почти на треть. Уточняется, что базовая комплектация Optima оснащена лучше, чем конкурент из Renault.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на новую модель Lada Xray озвучил АвтоВАЗ. Диапазон цен на комплектации Lada Xray следующий: минимальная цена — 589 тыс. рублей, максимальная — 723 тыс. рублей.