Москва, 28 января, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Январь 2016 года запомнился жителям России (32%) обесцениванием рубля и ростом цен. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валюты

Празднование Нового Года запомнили 30% опрошенных, наплыв в Европу беженцев с Ближнего Востока и из Африки — 28%, новый рост курса доллара и евро — 27%, падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель — 25%.

Снегопады и эпидемия свиного гриппа взволновали 22% и 19% респондентов соответственно. Воспоминания о новогодних каникулах остались лишь у 20%.

Опрос проведен 22−25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%