Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2016, 14:16 — ИА Регнум. На Камчатке погибли три ребенка в возрасте 8 лет. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах, дети заживо сварились в яме с кипятком.

vsluh.ru Горячий пар от теплотрассы

Известно, что после окончания занятий в школе №1 Петропавловска-Камчатского учащиеся 2 класса пошли гулять. Родители мальчиков забили тревогу, когда дети не вернулись вовремя из школы.

«Сотрудники полиции оперативно приступили к поискам. Кинологи с собаками вышли к теплотрассе, недалеко от школы, в которой учились дети, и в яме с горячей водой обнаружили тела мальчиков. По предварительной версии, они погибли от падения в кипяток», — рассказал источник.

Стало известно, что яма в которую упали дети, была прикрыта ненадежными деревянными щитами, которые держались на двух бетонных плитах. Теплотрасса идет от ТЭЦ-2 и принадлежит «Камчатскэнерго».