Москва, 28 января, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что цены на бензин вырастут выше темпов инфляции, либо близко, либо ниже темпов инфляции. В 2015 году цены менялись с темпом многократно ниже темпов инфляции. В 2016 году цены будут меняться либо близко, либо немного ниже инфляции. Об этом сегодня, 28 января, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в эфире телеканала «Россия 24».

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По мнению Голомолзина, по ценам на дизтопливо также не ожидается существенных изменений.

В свою очередь глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов считает, что цены на бензин в России в 2016 году могут вырасти не более чем на 10%. В стоимости бензина цена нефти занимает лишь 9%, остальное — налоговая составляющая. По его словам, компании не переложили эту стоимость на потребителей, поэтому на стоимость бензина могут повлиять только инфляционные составляющие.

Как сообщает ИА REGNUM, с начала 2016 года российский бензин на бирже подорожал почти на 4%. Среди причин — снижение производства бензина в стране и привлекательность его экспорта. Так, цена на бензин Аи-92 вырсла на 3,6% до 32 тыс. 892 руб. за 1 тонну, на Аи-95 — на 2,1% до 34 тыс. 074 руб. за 1 тонну. Дизтопливо подешевело.

Отметим, в настоящее время в регионах России стоимость бензина Аи-92 за 1 литр колеблется от 31 руб. 60 коп. до 35 руб. 50 коп. Аи-95 стоит от 34 руб. 60 коп. до 39 руб. 99 коп. За литр дизельного топлива придется заплатить от 32 руб. 10 коп. до 38 руб. 49 коп.