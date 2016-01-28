Москва, 28 января, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Павел Астахов настаивает на пожизненном надзоре за педофилами, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. «Лицо, признанное страдающим аномалией сексуального предпочтения, называемым педофилией, должно пожизненно находиться под административным надзором», — заявил Астахов в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности.

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По его словам, количество рецидивных преступлений сексуального характера в отношении детей в последние два года растет. «За последние два года рост преступлений полового характера в отношении детей растет», — констатировал он.

Количество изнасилований увеличилось на 20%, принуждения к действиям сексуального характера — на 162%, число развратных действий — на 17%, преступлений сексуального характера — также на 20%, — это все повторные преступления, привел статистику омбудсмен.

«Отсутствие надежного законодательного щита» в этом вопросе порождает веру преступников в безнаказанность, отмечает он.