Афины , 28 января, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Глава оборонных ведомств Израиля и Греции обвинили Турцию в покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (деятельность ИГИЛ запрещена в России). Об этом министры заявили 26 января на совместной пресс-конференции в Афинах.

Александр Горборуков ИА REGNUM Заправка (фрагмент)

Израильский министр Моше Яалон прямо обвинил Анкару в спонсировании исламистов: «Общеизвестно, что ИГ уже давно получает турецкие деньги, продавая нефть. Я надеюсь, что этому будет положен конец. Настала пора турецкому руководству решить, намерено ли оно наконец присоединиться к борьбе с терроризмом. Тут не о чем раздумывать».

По его словам, Турция сквозь пальцы смотрит на перемещение через ее территорию боевиков. В свою очередь, греческий министр Панос Камменос призвал Анкару принять меры по ограничению потока мигрантов в Европу. Он также утверждает, что Анкара приобретает большую часть нефти, которая производится на территории, подконтрольной ИГ, и тем самым финансирует террористов.

Напомним, что 2 декабря 2015 г. на брифинге Минобороны заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской предоставил доказательства того, что в Турцию поставляются нефтепродукты с территорий, находящихся под контролем террористов. Аналогичную информацию подтвердили в руководстве иранского Корпуса стражей исламский революции.

30 ноября 2015 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если подтвердится информация о закупках его страной нефти у «Исламского государства». Тогда президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировщик ВКС РФ Су-24 был сбит турецкими ВВС для защиты поставок нефти от ИГ.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM