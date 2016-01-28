Москва, 28 января, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 28 января телефонные переговоры, обсудив вопросы российско-белорусского сотрудничества, сообщает пресс-служба президента РФ.

kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Обсуждён ряд актуальных вопросов политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества. Согласован график предстоящих контактов на высшем уровне», — сказано в кратком официальном сообщении.

Инициатором переговоров выступил Александр Лукашенко. Круг обсуждённых вопросов в пресс-службе Кремля не уточнили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся. После этого глава российского государства провёл совещание с постоянными членами Совбеза и ряд рабочих встреч.

По информации из Минска, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов отношений в рамках Союзного государства, в том числе вынесенные на обсуждение Высшего Госсовета Союзного государства. ВГС планируется провести в феврале — ожидается, что в Минск прибудет высшее руководство России, включая президента, председателя правительства и парламентариев.

Путин и Лукашенко обсудили также совместные действия в условиях действия соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В связи со вступлением в действие 1 января 2016 года экономической части соглашения об ассоциации Россия решила с 1 января приостановить действие договора о режиме зоны свободной торговли с Украиной. В свою очередь официальный Минск поставил Москву перед фактом: Белоруссия из данного режима выходить не будет.

«Что касается нашей торговли с Украиной — мы тут абсолютно не закрываемся. Ещё раз подчёркиваю: от нас этого никто и не требует, как и от Казахстана, других республик», — заявил Лукашенко 14 января в ходе специального совещания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2015 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Москве переговоры, обсудив проблемные вопросы белорусско-российских отношений и подписав совместное заявление. Однако проблемные вопросы двусторонних отношений остались — и в экономической, и во внешнеполитической, и в других сферах.

Белоруссия переживет очередной кризис, начавшийся в 2014 году и длящийся до сих пор. Александр Лукашенко рассчитывает на финансовую помощь России, которую планируется потратить как на переориентацию белорусского экспорта на рынки других стран, так и на проведение политики «белорусизации».