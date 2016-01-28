Москва, 28 января, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Отец Александра Литвиненко Вальтер в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия-1» 27 января заявил, что демократия — это ловушка для России.

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По его словам, Россия разогнулась и становится на ноги, поэтому Западу надо ее еще пригнуть. «Вот единственная причина, что возвращают обратно то, что уже давно ими потеряно», — сказал Литвиненко о событиях последних лет.

«Я побывал на Западе, побывал в Лондоне, побывал в Италии, и я понял, что такое демократия. Демократия — это ловушка для России. Вот и всё. Это ловушка для России, в которую она попала в свое время. Ведь мы все пошли. Отец мне говорил: «Подождите, вы эту демократию еще покушаете». Прав был отец покойный, царство ему небесное», — пояснил отец Александра Литвиненко.

Напомним, в программе «Специальный корреспондент» гости студии обсуждали доклад сэра Роберта Оуэна, который, по мнению ведущего Евгения Попова, стал для западного антироссийского фронта некой сигнальной ракетой. Опубликовав его, Запад зарядил оружие информационной войны — целый град обвинений обрушился на Россию и ее руководство из США и Европы.