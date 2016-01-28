Москва, 28 января, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев раскритиковал главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за его обвинения главы МИД России Сергея Лаврова во вмешательстве во внутренние дела ФРГ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. «Для тех, кто понимает, вчера произошло событие, могущее иметь крайне серьезные (или курьезные) последствия», — отметил Косачев.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова Лаврова о 13-летней русской девочке, попавшей в известную, но пока непонятную ситуацию в Берлине, обвинил российского министра во вмешательстве во внутренние дела Германии.

«Я сейчас не о девочке — история резонансная, ее уже под ковер не спрятать. Хорошо, что есть обещание Штайнмайера передать всю информацию по данному скандальному делу российскому послу», — указал Косачев.

«Министр иностранных дел Германии, признанного лидера Евросоюза, выражающий, разумеется, не личную, а официальную точку зрения, признал заботу о правах человека гражданина другой страны (выраженную в форме вопроса, не более) вмешательством во внутренние дела», — констатировал сенатор.

По мнению Косачева, этим комментарием Штайнмайер «поставил в крайне неловкое положение массу, да что там — армаду германских политиков и правозащитников, без тени сомнения влезающих в любые резонансные ситуации, связанные с возможным нарушением прав человека в России, как, впрочем, и в других странах, которые не являются германскими союзниками». «Влезающих, замечу, не на уровне вопросов, а в формате шумных манифестаций, грозных резолюций и прямого давления на российские следственные и судебные органы», — уточнил сенатор.

«Думаю, сейчас германские политики и правозащитники соответствующего профиля (а они-то понимают!) должны либо громогласно предать анафеме собственного министра иностранных дел за отступление от принципа «права человека превыше государственных границ», либо согласиться с ним и тихонечко замолкнуть», — пишет Косачев на своей странице в Facebook.

«Думаю, не произойдет ни первого, ни второго. В отношении России продолжится беспардонное давление по всем фронтам за гранью вмешательства во внутренние дела. Себе, любимым, оставят внутреннее и международное право, ну и «прекратите вмешиваться в наши дела, они только наши». Ведь, как известно, «все животные равны, но некоторые равнее других» (Дж. Оруэлл)», — указал парламентарий.

«Так или иначе, буду теперь на каждой встрече с германскими политиками, правозащитниками и дипломатами задавать один и тот же вопрос — согласны ли они со своим министром, что любые внешние вопросы о соблюдении прав человека, тем более — ребенка, в их стране являются вмешательством во внутренние дела Германии. Даже интересно становится, как они будут выкручиваться», — обещает Косачев.