Ярославль, 28 января, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля сокращает расходы 2016 года. Пока городские власти не секвестируют бюджет, а прибегают к «скрытой» экономии: уменьшают так называемые лимиты бюджетных обязательств, то есть средства, которые реально могут потратить подразделения мэрии и муниципальные учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор департамента финансов мэрии Ярославля Наталия Чуркина.

ИА REGNUM

Лимиты бюджетных обязательств для социальной сферы сокращены на 400 млн рублей, это 5.2% от всех расходов бюджета Ярославля. Страдают так называемые незащищенные статьи: ремонты, покупка оборудования, и другие «прочие расходы» для школ, детских садов и других учреждений.

«Бюджет был спланирован исходя из прогнозов роста налога на доходы физических лиц. Методика утверждена на федеральном уровне и другой методики нет. Но мы понимаем, что в реальной экономической ситуации такого роста не произойдет. Чтобы не допускать роста кредиторской задолженности, мы и уменьшаем лимиты бюджетных обязательств», — сказала директор департамента финансов мэрии Ярославля Наталия Чуркина.

Мэрия ожидает, что бюджет может недополучить 200 млн рублей НДФЛ и еще 200 млн от продажи акции городского ОАО «Возрождение». Бюджетную напряженность создает и сложившаяся кредиторская задолженность, которая составляет по городскому бюджету 497 млн рублей.

Кроме того, по итогам 2015 года бюджет Ярославской области не перечислил городу значительные средства по программам софинансирования.

«Просроченная задолженность областного бюджета, которая есть перед нами, порядка 158 млн рублей. Значительная доля из них — спортивные площадки, около 57 млн, а также ремонт дорог, благоустройство дворов, строительство детских садов», — сказала Наталия Чуркина.

Наиболее остро стоит вопрос по спортивным площадкам, на которые было потрачено 90 млн рублей. Не получив средства областного бюджета, мэрия, как заказчик работ, не может рассчитаться с подрядчиками.