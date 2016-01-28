Калуга, 28 января, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, в актовом зале Института истории и права Калужского государственного университете имени К. Э. Циолковского открылась двухдневная международная научно-практическая конференция «Константин Леонтьев: из глубины времени в современность».

nedelya40.ru Русский философ Константин Леонтьев

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конференции, она приурочена к 185-летию со дня рождения выдающегося русского философа и писателя Константина Николаевича Леонтьева.

Имя Константина Леонтьева широко известно в научных и общественно-политических кругах. Его философские и политические воззрения, обосновывающие концепцию суверенного и самобытного развития России, сформулированные еще во второй половине XIX столетия, созвучны парадигме современного российского общества и государства. Константин Леонтьев — один из самых читаемых философов России, в том числе и за рубежом.

Константин Леонтьев родился и воспитывался на Калужской земле, где им были задуманы и написаны ключевые сочинения. В 1849 году Леонтьев окончил Калужскую мужскую гимназию. После окончания Московского университета около 10 лет Леонтьев служил дипломатическим сотрудником Российской империи в Османской империи, где оказывал реальное влияние на отечественную восточную внешнюю политику. В 80-е годы XIX века Константин Леонтьев жил и творил в Оптиной пустыни, его духовным отцом был знаменитый и почитаемый всеми старец Амвросий.

Предыдущая научно-философская конференция, вернувшая из небытия имя Константина Леонтьева, фактически вычеркнутого из истории русской словесной культуры после 1917 года, состоялась в 1991 году и была приурочена к 100-летию со дня кончины этого выдающегося русского философа.

Нынешняя конференция в Калуге проводится в очно-заочной форме. В ее рамках будут заслушаны доклады, раскрывающие различные аспекты многогранного философского наследия К. Н. Леонтьева: политические, философско-исторические, эстетические, религиозные воззрения, а также посвященные мемориализации имени Леонтьева.

В конференции принимают участие исследователи вузов России и ближнего зарубежья, представители «Фонда исторической перспективы» (г. Москва), Фонда содействия сохранению и развитию русской и восточно-христианской культуры во имя Владимира Храброго, князя Боровско-Серпуховского (г. Москва), КРО ВОО Общество «Знание России» (г. Калуга).

Конференция станет постоянно действующим научно-философским мероприятием, которое ежегодно будет собирать исследователей русской философии и истории культуры на Калужской земле.