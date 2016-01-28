Ярославль, 28 января, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославле установят минимальный размер пенсии за выслугу лет для муниципальных служащих. Проект постановления об этом, подготовленный мэрией, был рассмотрен на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно этому проекту минимальная пенсия, которую бывшие муниципальные служащие получают дополнительно из средств бюджета Ярославля, составит 1000 рублей. Решение коснется 282 пенсионеров. Пенсия зависит не только от стажа муниципальной службы, занимаемой ранее должности, но и от соотношения оклада на муниципальной службе и получаемой пенсии по старости.

фото сайта city-yaroslavl.ru

«Сложилась ситуация, когда многие граждане, имеющие право на получение такой пенсии, фактически ее не получают. В конце прошлого года изменено областное законодательство, и с 1 января нам предписано установить минимальный размер такой пенсии», — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Дополнительные затраты городского бюджета составят 3 млн 156 тыс рублей в год. Кроме того в связи с изменением областного законодательства потребуется произвести перерасчет с учетом доплаты за классный чин. Это потребует еще порядка 5 млн рублей в год. Итого общие затраты бюджета Ярославля на рост пенсий составят 8 млн рублей. Сейчас на эти цели тратится 23 млн рублей в год.

«Почему, не повышая зарплату нашим учителям, мы поднимаем пенсию муниципальным служащим? Я категорически возражаю против этого. Пенсия по старости будет индексироваться только на 4%, причем только неработающим пенсионерам. Почему мы муниципальным служащим, пусть и заслуженным людям, должны предоставлять такие дополнительные льготы?», — сказала председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Всего в Ярославле 576 человек имеют право на пенсию по выслуге лет. Максимальная пенсия для заместителя мэра, отработавшего 25 лет, составляет около 18 тыс рублей в месяц. В результате обсуждения депутаты потребовали у городской власти представить детальные расчеты по росту пенсии для конкретных категорий.