Санкт-Петербург, 28 января, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Сотрудникам петербургского Водоканала удалось локализовать вытекание холодной воды у дома 45 по Полевой Сабировской улице в Приморском районе города. Ранее горожане сообщили о пятиметровом фонтане воды, забившем из-под земли утром 28 января, и выложили в соцсетях фотографии и видео этой «новой достопримечательности».

http://vk.com/spb_today Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«На Полевой Сабировской в сторону Богатырского проспекта прорвало трубу, фонтан с двухэтажный дом», — писали очевидцы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Водоканала, заявка о вытекании поступила на «горячую линию» в 8:00. На место происшествия выехали аварийные бригады Водоканала. «В результате обследования была обнаружена течь колодца пожарного гидранта на трубоводе диаметром 400 мм», — пояснили на предприятии причину появления «фонтана».

В настоящее время вытекание холодной воды локализовано. На водоснабжении потребителей ситуация не отразилась. Однако, из-за того, что вода залила проезжую часть, движение транспорта в районе дефекта временно перекрыто. К счастью, сегодня в Петербурге стоит плюсовая температура, поэтому более тяжелых дорожных последствий удалось избежать.

«Аварийные бригады стараются устранить последствия вытекания в максимально короткие сроки. В ближайшее время движение будет восстановлено», — пообещали на предприятии.

Напомним, крупная авария на сетях Водоканала произошла 5 января на Светлановской площади Петербурга. Ситуация осложнялась сильным морозом. Тогда для устранения прорыва и ликвидации его последствий потребовалось несколько дней.