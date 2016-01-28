Москва, 28 января, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В России ретейлеров на время эпидемии гриппа просят снизить цены на продукты, содержащие иммуностимулирующие и антибактериальные вещества. С такой просьбой к главе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илье Ломакину-Румянцеву обратился председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Владимир Слепак, сообщает «Мир24».

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По мнению общественника, в «антивирусный» перечень могут войти лук, чеснок, мёд, имбирь, брокколи, лимоны и куркума.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению отмечено в 47 субъектах РФ. По данным на 18 января зафиксировано 27 летальных случаев от свиного гриппа.

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