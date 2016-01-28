Пекин, 28 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум.

Японские СМИ распространили информацию о том, что утром 27 января корабли береговой охраны Китая были вновь замечены у берегов спорных островов Дяоюйдао. Представитель Государственной океанической администрации Китая подтвердил факт патрулирования, подчеркнув, что острова Дяоюйдао являются частью территории КНР.

mil.qianlong.com Корабль береговой охраны КНР 31239

27 января китайские сторожевые корабли 2337, 2151, 2506 и 31 239 вошли в 12-мильную зону у островов Дяойюдао. Капитан находящегося неподалеку японского сторожевого катера потребовал немедленно покинуть прибрежные воды. Однако китайские корабли проигнорировали требования японского сторожевого судна. Спустя 2 часа корабли береговой охраны КНР покинули прибрежные воды и вышли в открытое море, пишет «Жэньминь жибао».

Острова Дяоюйдао — архипелаг в Восточно-Китайском море, предмет территориального спора между КНР, Тайванем и Японией.