Китайские корабли снова замечены у островов Дяоюйдао
Пекин, 28 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум.
Японские СМИ распространили информацию о том, что утром 27 января корабли береговой охраны Китая были вновь замечены у берегов спорных островов Дяоюйдао. Представитель Государственной океанической администрации Китая подтвердил факт патрулирования, подчеркнув, что острова Дяоюйдао являются частью территории КНР.
27 января китайские сторожевые корабли 2337, 2151, 2506 и 31 239 вошли в 12-мильную зону у островов Дяойюдао. Капитан находящегося неподалеку японского сторожевого катера потребовал немедленно покинуть прибрежные воды. Однако китайские корабли проигнорировали требования японского сторожевого судна. Спустя 2 часа корабли береговой охраны КНР покинули прибрежные воды и вышли в открытое море, пишет «Жэньминь жибао».
Острова Дяоюйдао — архипелаг в Восточно-Китайском море, предмет территориального спора между КНР, Тайванем и Японией.