Степанакерт, 28 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум. 28 января президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи Днем Армии.

В послании говорится: «Многоуважаемый Серж Азатович! От имени народа, властей Арцаха и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем Армии — праздником, который дорог и памятен для каждого армянина.

Славная армянская армия — плод независимости, гордость всего армянского народа, которую он любит и лелеет как собственное дитя. Ее смелые солдаты и сегодня, по примеру своих героических отцов и дедов, преданно служат святому делу защиты родины, проявляя неповторимый подвиг и отвагу.

Вы внесли значительный вклад в дело создания и становления Армии, ее последовательного усиления и процветания. Вы делали и продолжаете делать все возможное для укрепления обороноспособности двух армянских республик, решения общенациональных задач и целей.

Вновь поздравляю Вас и весь личный состав Вооруженных сил Республики Армения с этим заветным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов во славу Родины и родного народа!»

В тот же день в рамках мероприятий, посвященных Дню Армии, Бако Саакян вместе с Сержем Саргсяном посетил пантеон «Ераблур» и возложил цветы и венки к могилам спарапета Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и воинов, погибших в Карабахской войне.