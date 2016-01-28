Тюмень, 28 января, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Тюменские парламентарии просят ввести трёхлетний мораторий на ухудшение условий деятельности производителей сельскохозяйственной продукции. Они готовят соответствующее обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики областного парламента.

torange.ru Урожай пшеницы

Также они просят своих коллег из других регионов поддержать их предложения.

Депутаты напомнили, что глава государства Владимир Путин в своем послании поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием.

Однако рост цен на горюче-смазочные материалы, на удобрения, технику, электроэнергию и другие ресурсы связывают руки аграриям. Необходима государственная политика сдерживания цен на перечисленное выше. Недоумение парламентариев вызывает момент, что цена на нефть падает, а бензин дорожает.

Серьезный барьер — дорогие кредиты, которые не позволяют фермерам привлечь дополнительные денежные средства. Ставки для сельхозпроизводителей должны быть определенно ниже.

Тем временем, как сообщают тюменские парламентарии в докладах, цены на молоко с 2014 года в регионе выросли в пять раз, на зерно и горюче-смазочные материалы — почти в семь, на удобрения и комбайны — почти в 15.

Тюменская область является зоной рискованного земледелия. Поэтому из федерального и областного бюджетов на развитие и поддержку агропромышленного комплекса Тюменской области в этом году выделено пять миллиардов сто миллионов рублей. Все формы поддержки прошлого года были сохранены.

Одна из основных задач, которая стоит перед депутатским корпусом в новом году, — вовлечение в оборот неиспользованных земель сельхозназначения. «Земельный ресурс остается основной доходной базой сельских районов. Пашня, которая не используется по назначению, не должна простаивать. В 2016 году сельхозпроизводителям, которые будут осваивать новые пашни, из федерального бюджета предусмотрена дополнительная поддержка, 300 рублей на каждый гектар земли», — заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

Юрий Конев напомнил, что глава государства поручил правительству РФ и депутатам к 1 июня подготовить конкретные предложения и внести поправки в законодательство.