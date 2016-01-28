Москва, 28 января, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет 28 января к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По состоянию на 10:43 мск доллар США упал на 68,20 копейки до 76,9850 рубля. Евро к этому времени потерял 81,40 копейки и опустился до 83,7880 рубля.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марок Brent и WTI к этому времени выросли до $32,82 за баррель.