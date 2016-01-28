Брюссель, 28 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Европейские инвестиционные компании вернутся на российский рынок и начнут активно вкладывать средства после снятия санкций, пишет Forbes.

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В краткосрочной перспективе это вряд ли изменит ситуацию в российской экономике, однако для инвесторов возвращение будет играть «исключительно важную роль», считает управляющий директор инвестиционной компании Prosperity Capital Management Мартин Чемрой.

«Российские акции упали в цене в этом году, но их показатели в индексах MSCI EM и S&P 500 все еще в плюсе. Вообразите, что будет, когда санкции будут отменены», — пишет аналитик издания Кеннет Рапоза.

Чемрой уточнил, что на рынок вернутся многие западные компании, покинувшие РФ из-за санкций. Сейчас некоторые фонды боятся вкладывать свои средства в Россию.