Тольятти, Самарская область, 28 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Цены на новую модель Lada Xray озвучил АвтоВАЗ. Дилерам рекомендовано продавать хетчбэк Lada Xray в базовой комплектации по цене 589 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

company.avtovaz.ru Lada Xray

Диапазон цен на комплектации Lada Xray следующий: минимальная цена — 589 тыс. рублей, максимальная — 723 тыс. рублей. На российском рынке автомобили появятся 14 февраля.

В базовую комплектацию, получившую название Optima, входят следующие опции:

две фронтальные подушки безопасности;

система курсовой устойчивости ESC (АБС плюс антипробуксовочная система);

система помощи при трогании на подъёме.

Имеется и целый ряд других полезных функций. Характеристики двигателя Optima: объём 1,6 л, мощность106 л.с., МКП.

Относительно самой дорогой комплектации имеются следующие данные: для флагманских XRAY предусмотрен пакет Prestige с обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, климат-контролем и набором датчиков. «Стоимость такого автомобиля составит 698 тыс. рублей с двигателем LADA 1,8 и AMT — 723 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Сочи состоялся официальный пресс-показ новой модели АвтоВАЗа Lada XRay для журналистов.