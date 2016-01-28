Хабаровск, 28 января, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае пока не сокращали расходы по социальным статьям, но, скорее всего скоро начнут. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала депутат краевой думы Елена Грешнякова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

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«В 2016 году будет все печально: денег нет, и взять неоткуда, нечем пополнять казну, потому что производств нет. Нюансы по сокращению расходов пока еще не обсуждались, но, я думаю, это скоро начнется. Явно урезать соцстатьи так громко и с начала года вряд ли кто-то решится, это будет уже потом и исподтишка. При этом финансовых ущемлений для чиновников не предвидится, разве что для госслужащих среднего и низшего порядка. У нас чиновники получают хорошую зарплату, соцпакет и прочее, а простые люди голодными глазами ходят смотрят», — пояснила она.

Депутат напомнила, что сейчас в парламенте региона якобы в целях экономии принимают закон об отмене прямых выборов районных глав. Его необходимость аргументируют тем, что если руководителей муниципалитетов будут выбирать по конкурсу, в 2016 году будет сэкономлено 6,6 миллиона рублей. «Это все уловки, — уверена Елена Грешнякова, — Регион попал в топ составленного федеральным ОНФ рейтинга расточительности по стоимости банкетов, и на них было потрачено 7 миллионов рублей. Это больше, чем та сумма, которую собираются сэкономить отменой прямых выборов. При этом людей лишают права голоса, чтобы на места глав районов проходили нужные и послушные».

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Елена Грешнякова считает, что в крае 80% населения находится за гранью нищеты — их доход не покрывает расходы на услуги ЖКХ, продуктовую корзину, одежду: «Дальневосточный регион очень затратный — и продукты дорогие, и упаковываться из-за холодов нужно по полной программе. При этом все дорожает — и продукты, и одежда, и бытовая техника, и товары для дома. А зарплата не увеличивается».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области при формировании бюджета на 2016 год на 10% были сокращены расходы на содержание сети подведомственных учреждений образования, здравоохранения, а также ряда соцобъектов. В список тех, кому дадут меньше денег, попали также дома престарелых и детские дома, сообщил глава комитета по социальным вопросам Заксобрания Амурской области Сергей Иванов. При этом сокращение расходов на содержание сети госучреждений составило 5%.

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