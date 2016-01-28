Барнаул, 28 января, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Метафорическое высказывание губернатора Алтайского края Александра Карлина о появлении на предстоящих выборах в регионе «факиров, которые будут управлять надутыми ими же политическими гадюками», вдохновило представителей местного политбомонда на литературные изыскания. Многие до сих пор гадают: кого конкретно глава края имел в виду и зачем это выступление вообще было нужно рабочим завода «Ротор»? Редакция ИА REGNUM выяснила подробности.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Вот — змея запускаем!

Визит к рабочим алтайского приборостроительного завода «Ротор», в ходе которого и прозвучало данное заявление, состоялся еще 22 января. Поводом послужил юбилей гендиректора — Владимира Коновалова. Готовясь к этой дате, губернатор загодя — 18 января — подписал Указ о награждении его орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, а 22 января самолично поехал поздравлять.

«Однако поездка праздничной стала лишь отчасти. До торжественной церемонии (которая состоялась в одном из заводских цехов) глава региона в сопровождении директора предприятия, руководителя профильного управления Виктора Мещерякова и ректора Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова Александра Ситникова осмотрел производственные площадки и посетил базовую кафедру АлтГТУ «Приборостроение», — информирует официальный сайт Алтайского края.

Сам губернатор свой визит объяснил так: «Я специально приехал, чтобы встретиться с вами — представителями большого трудового коллектива, и сказать вам, что мы высоко оцениваем роль личности вашего руководителя в развитии предприятия». Об этом тоже проинформировал краевой официоз.

А вот о соображениях Александра Карлина по поводу грядущих выборов в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное собрание, которые пройдут в 2016 году, сообщил сайт doc22.ru. В новости «Алтайский губернатор призвал не доверять политическим «фокусникам» и «экстрасенсам», опубликованной 26 января, дословно приведены такие слова главы региона:

«На этих выборах наверняка появятся «специалисты» по энергетической зарядке воды своей политической силой. Хотел бы заметить, что «зарядка» эта закончится наутро после дня голосования. И все, кого таким образом «заряжали», сразу это почувствуют. Приедут факиры, которые будут управлять надутыми ими же политическими гадюками. Их тоже не будет на второй день после выборов. А мы с вами здесь останемся. Нам работать, жить, развивать регион. Мы не должны об этом забывать, нам необходимо помнить и думать об этом, — метафорично высказался Карлин, обращаясь к работникам предприятия».

Сила художественного слова губернатора Александра Карлина без внимания не осталась. Впечатленные ею представители местного политбомонда стали гадать: кого губернатор имел в виду и зачем это выступление вообще было нужно?

Свое мнение в интервью ИА REGNUM озвучил руководитель регионального центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук:

«Насчет гадюк. Они могут прилететь от любой из парламентских партий, включая «Единую Россию». Здесь можно вспомнить и предпринимателя Алексея Багарякова, который проходил в Госдуму от КПРФ, и Сергея Неверова, который в декабре 2007 года был избран депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Алтайского края (хотя в крае никогда не жил и не работал). Такие варианты очень плохи для региона в целом — эти люди региональные интересы не представляют и не лоббируют, а в условиях сжимающихся бюджетов это очень важно. Думаю, губернатор опасается именно такого варианта, ведь даже от единороссовских праймериз на выборы в Госдуму краевая администрация будет отодвинута. Им только Алтайское краевое законодательное остается», — считает политолог Станислав Андрейчук.

Секретарь алтайского крайкома КПРФ Иван Шевченко, ознакомившись с изречением главы, сообщил ИА REGNUM, что Александру Карлину нужно сказать большое спасибо.

«Большое спасибо за то, что честно предупредил: к нам на выборы вновь приедут черные политтехнологи. Но зачем же их обижать, зачем называть факирами и гадюками тех, кого сами же раньше и приглашали? У коммунистов не было и нет больших денег на выборы, мы, как и прежде, будем вести кампанию своими силами. К кому могут прибыть «гадюки»? Возможно, к «Единой России». По опыту прошлых выборов я что-то не наблюдал, чтобы черные пиарщики, к примеру, у «Справедливой России» работали», — заявил коммунист.

Но самым компетентным мнением «о гадюках и факирах» с ИА REGNUM поделился сегодня, 28 января, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов:

«Прежде всего, данные слова не предназначались для опубликования в СМИ, то есть это не было преднамеренным заявлением. В ходе посещения завода «Ротор», во время обхода и осмотра производственных мощностей в одном из цехов губернатор пообщался с рабочими предприятия. Один из фрагментов этой беседы был услышан журналистом и опубликован на страницах своего издания. Кроме того, надо отметить, слова губернатора были вырваны из контекста сказанного, что позволило отдельным блогерам интерпретировать данные слова как относящиеся к конкретным оппозиционным политикам», — пояснил Андрей Ляпунов.

При этом он подчеркнул, что на самом деле в целом разговор был посвящен работе и развитию предприятия в текущем году, а также экономическому контексту ситуации.

«Одной из особенностей данного периода губернатор назвал проведение избирательных кампаний. В ходе кампаний губернатор предположил возможное появление на территории края неких кандидатов из-за предела региона, которые персонально совершенно неизвестны его жителям, профессиональная деятельность и достижения которых также незнакомы избирателям, персоны, которые могут вообще не входить ни в какие формальные или неформальные политические или общественные структуры. Однако, благодаря усилиям сомнительных политтехнологов, как губернатор образно выразился — факиров, их фигуры путем пиаровских манипуляций могут быть раздуты до неимоверных величин через популистские, но пустые обещания. Когда же после выборов, получив или не получив мандат, новоявленные политики исчезнут с территории края, существующие проблемы все равно придется решать органам власти всех уровней и жителям региона», — пояснил начальник департамента информационной политики Андрей Ляпунов.

Напомним, вторжением «сторонних сил» жителей Алтайского края «пугали» не раз. В 2004 году, после объявления официального старта предвыборной губернаторской кампании Михаила Евдокимова, весь Барнаул был увешан плакатами «Останови вторжение!». Вероятно поэтому очередную «страшилку» общественность восприняла с изрядной долей юмора.

В социальных сетях уже появилось несколько продуктов литературного творчества жителей Алтайского края. ИА REGNUM приводит лишь некоторые его примеры:

Пугают нас страшными байками,

Пугают нас страшными трюками,

Что к выборам гнусными стайками

Припрутся «факиры» с «гадюками».

Придут с оголтелою критикой

И будут кругом всё охаивать,

Водицею с тухлой политикой

Народ наш доверчивый спаивать…

Но будет ли нам всем до смеха ли?

Когда вдруг по жизни так станется:

«Факиры-гадюки» — уехали,

А клоуны в Цирке останутся…

(Автор — председатель регионального отделения РПР-ПАРНАС Геннадий Шейда).

Все факиры да гадюки

Лучше едут пусть к соседям,

Ведь привыкли наши люди

К дрессированным медведям.

(Автор — сотрудник пресс-службы КПРФ Юрий Красильников).

Не лишенным поэтического вдохновения оказался и руководитель регионального центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук:

Ополчился мир животный

На родной Алтайский край.

Кошки, змеи, бандерлоги —

Все полезли на Алтай.

Но в сияющих доспехах

В ярком солнечном луче

Рапортует об успехах

Наш Богданыч на коне!

Отползли обратно змеи,

Зашипели, что есть сил,

Оттого, что губернатор

Край родимый защитил…

Своим эпичным произведением по мотивам классической литературы поделился барнаулец Алексей Контев:

Как ныне затеяло наше зверье

Отмстить всем столичным гадюкам,

Понятно ж, не может родное ворье

Отдать всё приезжим подлюкам…

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо выборов депутатов в Государственную думу РФ, осенью 2016 года в Алтайском крае пройдут также выборы в местный парламент. В Алтайское краевое Законодательное собрание предстоит избрать 68 депутатов: половину из них по партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам.

По данным ГАС «Выборы» на 1 января 2016 года, в Алтайском крае зарегистрированы 1 888 653 избирателя.